Harga Sawit Umur 10-20 Tahun di Jambi hingga 16 Juli 2020 Naik Rp 8,54 per Kg, Berikut Rinciannya

PIKIRAN RAKYAT - Ditengah maraknya wabah virus corona saat ini, harga sawit di Provinsi Jambi kian membaik dan sempat mengalami kenaikan.

Merujuk hasil dari penetapan harga Tandan Buah Segar (TDS) Sawit Provinsi Jambi periode 10 sampai 16 Juli 2020 naik Rp 8,54 per Kilogram.

Sesuai kesepakatan, harga sawit umur 10-20 tahun naik menjadi Rap 1.498,15 per kilogram.

Sementara, sawit berumur 3 tahun Rp 1.180,85 per kilogram, sawit umur 4 tahun menjadi Rp 1.249,91 per kilogram, sawit umur 5 tahun Rp 1.308,27 per kilogram.

Sawit umur 6 tahun Rp 1.363,58 per kilogram, sawit umur 7 tahun Rp 1.398,12 per kilogram, dan sawit umur 8 tahun menjadi Rp 1.426,87 per kilogram.

Sawit umur 9 tahun Rp 1.455,59 per kilogram dan sawit umur 10-20 tahun Rp Rp 1.498,15 per kilogram, sawit umur 21-24 tahun Rp 1.451,43 per kilogram, dan sawit umur 25 tahun Rp 1.381,82 per kilogram.

Adapun harga minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan menjadi Rp 7.070,30 per kilogram dan harga Kernel menjadi Rp 3.584,46 per kilogram dengan indeks K 86,34 persen.