Daftar Lengkap Harga Terbaru BBM Pertamina, Shell, Vivo, dan BP AKR per 1 Desember 2022

PIKIRAN RAKYAT – Berikut ulasan daftar lengkap harga terbaru BBM di SPBU Pertamina, Shell, Vivo, dan BP AKR yang berlaku per 1 Desember 2022.

PT Pertamina (persero) melakukan penyesuaian harga pada tiga jenis BBM yang dijual, yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan pErtamina Dex.

Mengutip situs resmi Pertamina, Kamis 1 Desember 2022, harga BBM Pertamax Turbo mengalami kenaikan Rp900 per liter. Kemudian untuk Dexlite, naik Rp300 per liter, dan Pertamina Dex naik Rp250 per liter.

Besaran harga tiga jenis BBM tersebut berbeda-beda di setiap wilayahnya. Untuk Pertamax Turbo mulai dari Rp15.200 hingga Rp15.900, Dexlite Rp18.300 hingga Rp19.000, dan Pertamina Dex Rp18.800 hingga Rp19.600.

Sementara untuk SPBU Shell, per hari ini belum melakukan perubahan harga dan masih mengacu pada penetapan harga November 2022.

Selanjutnya, SPBU Vivo juga belum mengikuti jejak Pertamina menaikkan harga BBM-nya. Terpantau Vivo masih menjual 3 jenis BBM dengan harga yang sama.

Terakhir, British Petroleum atau BP-AKR, perusahaan bahan bakar swasta ini mengikuti jejak Pertamina dengan melakukan perubahan pada dua jenis BBM, yakni BP 95 dengan harga Rp14.700 per liter, dan BP Ultimate dengan harta Rp15.100 per liter.

Berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina, Shell, Vivo, dan BP AKR per 1 Desember 2022.