Hanya 8 Hari, Capaian Salur Bansos Tembus di Angka 80 Persen

PIKIRAN RAKYAT – Sejalan dengan arahan Menteri Sosial Tri Rismaharini, jajaran Kementerian Sosial terus melakukan akselerasi dalam penyaluran bantuan sosial. Terhitung hari ini, salur bansos mencapai lebih dari 80%. Bahkan untuk PKH sudah menembus 90%.

Padahal penyaluran dimulai sejak 21 November lalu. Data tersebut terungkap pada kegiatan penyaluran bansos di Kantor PT. Pos Indonesia, Jakarta Pusat untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah DKI Jakarta.

Bersamaan dengan Hari Ulang Tahun Korpri ke-51, per (29/11) disalurkan bansos PKH triwulan ke-4, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) per 3 Bulan (Oktober, November, Desember), dan BLT BBM Tahap II per 2 bulan (November, Desember).

Hadir dalam kegiatan itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Harry Hikmat menyatakan, ada 3 jenis bantuan yang disalurkan di PT. Pos Indonesia. Turut hadir bersama Harry Hikmat, Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI sekaligus Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh.

Baca Juga: Terbang Langsung ke Cianjur, Rizky Billar Ungkap Kondisi Terkini Korban yang Terdampak Gempa

Penyaluran bantuan sosial ini juga masuk dalam rangkaian HUT KORPRI ke-51. “Untuk PKH per hari ini sudah sekitar 9,4 juta KPM dari 10 juta KPM tersalurkan seluruh Indonesia. Kemudian BLT BBM realisasi penyaluran per hari ini mencapai 89,10% khusus DKI Jakarta,” kata Sekjen Kemensos.

Selain itu, untuk BPNT/Sembako dengan target 18,8 juta KPM dalam proses penyaluran oleh PT. Pos Indonesia. Per hari (29/11) realisasi penyaluran BPNT/Sembako telah mencapai 80,40% khusus di DKI Jakarta.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Harry Hikmat menyatakan, ada 3 jenis bantuan yang disalurkan di PT. Pos Indonesia.

Dalam pernyataannya, Harry menekankan, indeks bantuan PKH tergantung komponen, seperti komponen balita, anak sekolah, ibu hamil, lansia dan penyandang disabilitas. Besaran BPNT yaitu Rp200 ribu/bulan sehingga total diterima per 3 bulan Rp600 ribu. Sedangkan untuk BLT BBM yaitu Rp150 ribu per bulan sehingga total diterima per 2 bulan Rp300 ribu.

Harry menjelaskan, Kemensos menggandeng PT. Pos Indonesia dalam penyaluran bantuan sosial ini dengan beberapa alasan. Pertama, hasil evaluasi penyaluran-penyaluran sebelumnya menunjukkan bahwa PT. Pos Indonesia mampu menyalurkan bantuan dengan cepat dan bisa mengurangi hambatan dalam penyaluran.