Rugikan Negara, KPK Siap Usut Investasi Telkomsel ke GoTo

PIKIRAN RAKYAT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap mengusut investasi yang dilakukan PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) terhadap Gojek-Tokopedia (GoTo).

Mereka menyebut peluang mengusut penyertaan modal ini terbuka lebar, jika hasil pendalaman dan kajian yang sedang dilakukan KPK ditemukan adanya unsur tindak pidana pencurian uang rakyat.

Pasalnya, Telkomsel memiliki saham GoTo senilai 450 juta dolar AS atau setara dengan Rp6,4 triliun pada November 2020, dan nilai investasi itu setara dengan 23,7 miliar saham GoTo.

Telkomsel mengadakan perjanjian dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB/Gojek) untuk investasi dalam bentuk obligasi konversi.

Obligasi konversi atau convertible bond (CB) tanpa bunga tersebut mencapai 150 juta dolar AS (Rp2,3 triliun).

Opsi beli saham preferen memberikan hak kepada Telkomsel untuk membeli tambahan saham preferen dari AKAB sebesar 300 juta dolar AS (Rp4,29 triliun), dan dapat dieksekusi dalam waktu 12 bulan pada harga 5,049 dolar AS (Rp79.438) per saham.

Kemudian pada 17 Mei 2021, Gojek dan Tokopedia melakukan merger menjadi PT GoTo Gojek Tokopedia dan membuat Telkomsel mengeksekusi CB sesuai perjanjian CB.

Pada 18 Mei 2021, Telkomsel menandatangani perjanjian pembelian untuk memesan 29.708 lembar saham konversi sebesar USD150 juta (Rp2,1 triliun).