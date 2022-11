Ditangkap di Tol JORR, DPO Pencurian Uang Rakyat Giki Argadiraksa Ditahan 20 Hari

PIKIRAN RAKYAT - Buronan kasus pencurian uang rakyat, Giki Argadiraksa ditangkap pihak kepolisian saat berada di Tol Outer Ring Road (JORR) Jakarta Selatan.

Giki Argadiraksa mengemudikan mobil Suzuki Ignis bernopol B-1468-BRD dan disergap di Km 39 Tol JORR.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan Giki Argadiraksa akan ditahan selama 20 hari di rumah tahanan (rutan) cabang Bareskrim Polri.

“Terhadap tersangka GA dilakukan penahanan di Rutan Cabang Bareskrim Polri selama 20 hari terhitung sejak tanggal 25 November 2022,” ujar Ramadhan dalam keterangannya, Sabtu 26 November 2022.

Giki merupakan Direktur Keuangan PT Mega Daya Survey Indonesia. Ia ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pengembangan kasus dari terpidana Bina Mardjani, selaku pimpinan Bank Jateng cabang Jakarta.

Selain Giki, Bareskrim Polri juga menahan Welly Bordus Bambang selaku Direktur Utama PT Mega Daya Survey Indonesia.

“Dimana keduanya merupakan pengembangan dari tersangka Bina Marjani,” ucap Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Pol Cahyono Wibowo.

Keduanya ipersangkakan dengan Pasal 2 dan atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.***