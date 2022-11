Prabowo Ungkap Alasan Ibu Kota Harus Dipindah: Kita Butuh Kreativitas Anak Muda

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengungkap soal alasan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Kenapa kita harus pindah Ibu Kota? Karena sebentar lagi, menurut PDB, pantai di Tanjung Priok itu akan sampai di sini, akan sampai di Bundaran HI," ujarnya saat mengisi materi bertajuk 'Leadership in a Polarized World' dalam acara IDEA Fest 2022 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Jumat, 25 November 2022.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat menyebabkan Istana Negara kebanjiran. Hal tersebut tak pantas bagi sebuah Istana Kepresidenan.

"Bayangkan, kita mau terima tamu, pasukan udah siap memberi guard of honour, banjir, harusnya sedih kalian," katanya.

Oleh sebab itu, pemindahan Ibu Kota merupakan langlah yang tepat bagi Republik Indonesia.

"Jadi kita harus like at move somewhere (pindah ke suatu tempat) kalo enggak investasi, kita harus bikin giant sea wall (tanggul laut raksasa), ujung-ujungnya tetap (banjir), nah ini kita butuh kreativitas anak muda," tuturnya.

Prabowo sebelumnya juga berbicara mengenai jumlah populasi di dunia yang terus mengalami peningkatan.

"Sekarang terjadi population explotion di dunia dan termasuk di Indonesia. Sekarang world population (mencapai) 8 miliar manusia," kata Prabowo.