Soal Pelajar Tendang Seorang Nenek di Tapanuli Selatan, Ridwan Kamil: Perlu Dipidana Apa Dibina?

Sekelompok pelajar di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara melakukan tindakan tak terpuji dengan menganiaya seorang wanita lanjut usia (lansia).

Wanita lansia tersebut ditendang hingga terjatuh. Kejadian ini terekam kamera dan viral di media sosial.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil prihatin atas kejadian tersebut. Menurutnya, kejadian itu menggambarkan turunnya nilai moral dan etika.

Ia pun bertanya apakah sebaiknya para pelaku penendang tersebut dipidana atau dibina.

"PELAJAR PENENDANG NENEK-NENEK, Sudah ditangkap. Alasannya katanya iseng. Alasan yang nihil nilai moral dan etika," ujarnya melalui akun instagram pribadinya, Senin, 21 November 2022.

"Perlu dipidana apa dibina saja?" katanya lagi.

Menurut penuturannya, Ridwan Kamil menuturkan, menjadi pintar saja tidak cukup jika tidak diikuti akhlak dan pribadi karakter baik.

"Knowledge is power, but character is more. Walaupun ilmu berguna, tapi budi luhur lebih utama," ujarnya.

