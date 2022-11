Daftar Lengkap 168 Obat Sirup Aman dari Cemaran Zat Penyebab Gagal Ginjal Berdasarkan Data Registrasi BPOM

PIKIRAN RAKYAT – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI kembali mengumumkan tambahan produk obat sirup yang dinyatakan aman dari cemaran zat berbahaya.

168 obat sirup dinyatakan BPOM tidak menggunakan bahan baku Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol, dan Gliserin/Gliserol yang dikaitkan dengan kejadian gagal ginjal akut pada anak.

Pengumuman ini disampaikan oleh Kepala BOM Penny K. Lukito dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis 17 November 2022.

"Sebanyak 168 produk obat sirop itu tidak mengandung cemaran Etilon Glikol/Dietilen Glokol (ED/DEG) dan aman untuk diedarkan. Produk sirop obat itu aman digunakan sepanjang sesuai aturan pakai," ucap Penny.

Menurut dia, ratusan obat tersebut dinyatakan aman berdasarkan hasil investigasi lanjutan terkait temuan obat sirup yang mengandung cemaran EG dan DEG di atas ambang batas aman, sebesar 0,1 persen.

Dengan adanya daftar terbaru ini, BPOM menyatakan informasi produk obat sirup yang disampaikan pada 23 Oktober 2022 dan 27 Oktober 2022 tentang hasil Pengawasan BPOM Terkait Sirup Obat yang Tidak Menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol, dan/atau Gliserin/Gliserol, yang sebelumnya dinyatakan aman termasuk dari kelima industri farmasi yang mengandung cemaran EG dan DEG, dinyatakan tidak berlaku

BPOM akan menyiapkan sejumlah langkah penanganan kasus gagal ginjal akut dan mencegah agar kasus ini tidak terjadi lagi..

Seperti melakukan komunikasi dengan World Health Organization (WHO) melalui WHO Global Surveillance and Monitoring System (GSMS) dalam bentuk Medical Product Alert terkait penanganan kasus gagal ginjal akut.