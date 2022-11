Mensos Risma Usulkan Layanan City Car untuk Disabilitas di Jakarta

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengusulkan agar Jakarta punya City Car khusus untuk disabilitas. Pernyataan ini disampaikannya saat audiensi dengan jajaran Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) di Kantor Kementerian Sosial di Jalan Salemba No 28 pada Rabu (16/11).

Usulan itu selaras dengan gelaran DTKJ Awards yang mengambil tema "Transportasi Terintegrasi Menuju Jakarta Kota Inklusif" yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 November 2022 nanti.

Menurut Mensos, transportasi khusus penyandang disabilitas merupakan suatu urgensi yang harus dipenuhi mengingat keragaman disabilitas dengan segala kebutuhannya.

Baca Juga: Puan Maharani Ungkap Pembicaraan Megawati dan SBY Saat Hadir di KTT G20 Bali

"Yang harus kita penuhi itu transportasi dengan akses yang mudah bagi disabilitas, tidak hanya untuk yang fisik, tapi yang netra, dan yang lain juga," katanya dalam audiensi dengan DTKJ.

Risma mengusulkam agar DTKJ bisa mendorong stakeholder terkait untuk menyediakan bus khusus disabilitas yang melayani berbagai rute di ibukota.

Hal ini tidak lain juga menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengaplikasikan salah satu dari isi Jakarta Declaration on the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities 2023–2032 yang disetujui oleh negara-negara anggota UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) bulan oktober lalu. Dimana salah satu poin dari komitmen tersebut adalah tersedianya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, salah satunya adalah transportasi publik.

Sementara itu, Ketua DTKJ Haris Muhammadun menyebut pihaknya menginisiasi DTKJ Awards sebagai barometer penyelenggaraan transportasi bagi disabilitas. Oleh karena itu, diharapkan ajang ini dapat menjadi penggerak pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bertransportasi, khususnya di DKI Jakarta.

Baca Juga: 5 Sekte Apokaliptik yang Pernah Ada di Indonesia, Ajaran Aneh Hingga Makan Korban Jiwa