Dua Pasien Covid-19 yang Sembuh di RSU Negara Bali Disaksikan Kepulangannya oleh Bupati Jembrana

PIKIRAN RAKYAT - Dua orang pasien positif Covid-19 yang telah menjalani isolasi di RSU Negara, Bali, saat ini sudah dinyatakan sembuh.

Keduanya dilaporkan sudah bisa pulang ke rumahnya masing-masing yang berada di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali.

Dua pasien tersebut pulang dari rumah sakit pada Sabtu 4 Juli 2020, dan disaksikan langsung oleh Bupati Jembrana, I Putu Artha.

Baca Juga: Sinopsis Valerian and The City of A Thousand Planet yang Tayang Malam Ini di Trans TV

Selain itu, Bupati juga didampingi oleh Dandim 1617 Jembrana Letkol Kav. Djefri Marsono Hanok serta Direktur RSU Negara dr I Gusti Bagus Ketut Oka Parwata.

Menurut informasi dua pasien ini yaitu, satu orang dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan satu orang lagi perempuan yang berprofesi sebagai pedagang.

Selain dua pasien asal Kaliakah, satu PMI warga Desa Ekasari, Kecamatan Melaya yang dinyatakan sembuh juga dipulangkan.

Baca Juga: Tinggalkan Kerajaan, Pangeran Harry dan Meghan Markle Dikabarkan Sudah Tutup Badan Amal Sussex Royal

Ketiganya dinyatakan sembuh setelah hasil Swab yang dilakukan sebanyak dua kali, yakni pada 29 Juni 2020 dan 1 Juli 2020 dinyatakan negatif.