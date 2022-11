Youtuber Inggris Mahyar Tousi Mengaku Dapat Ancaman Pembunuhan Usai Hina Batik KTT G20, Sebut Terduga Pelaku

PIKIRAN RAKYAT - Youtuber Inggris Mahyar Tousi mengaku mendapat pesan berisi ancaman pembunuhan setelah cuitannya di Twitter yang dianggap menghina batik Indonesia di KTT G20.

Ia mengatakan pesan berisi ancaman pembunuhan itu disampaikan dari sejumlah Warga Negara Indonesia dan pejabat pemerintah.

"Following a number of death threats and messages from Indonesian citizens and government officials, I’d like to address this photo that was posted on social media by a lot of us in Britain that has caused offence in Indonesia," ujarnya melalui akun Twitter-nya @MahyarTousi, dilihat, Kamis, 17 November 2022.

(Menyusul sejumlah ancaman pembunuhan dan pesan dari warga negara Indonesia dan pejabat pemerintah, saya ingin menyampaikan foto ini yang diposting di media sosial oleh banyak dari kita di Inggris yang telah menyebabkan pelanggaran di Indonesia)

Menurut penuturannya, Mahyar Tousi menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak bermaksud merendahkan atau menghina batik Indonesia di KTT G20.

Ia menyebut tweet-nya soal batik itu ditujukan untuk 'menyentil' Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak.

We normally find our politicians pandering to groups and cultures for PR purposes… cringey and try hard. There was no intent to offend any culture’s tradition. We would criticise politicians even if they wear an east London hoodie just to “relate” to the area.

(Kami biasanya melihat para politisi kami menjadi kaki tangan kelompok dan budaya untuk tujuan kehumasan… ngeri dan berusaha keras. Tidak ada niat untuk menyinggung tradisi budaya mana pun. Kami akan mengkritik politisi bahkan jika mereka mengenakan hoodie London timur hanya untuk "berhubungan" dengan daerah tersebut)

