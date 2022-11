Alasan Jokowi 'Hobi' Blusukan ke Pasar: Ini Buat Saya Mengerti Apa yang Dihadapi Warga

PIKIRAN RAKYAT - Sosok Presiden Jokowi dikenal gemar melakukan aksi blusukan ke tengah-tengah masyarakat, terutama di Pasar.

Dia pun mengungkapkan alasannya 'hobi' melakukan kegiatan yang kerap dikritik sebagai 'pencitraan' tersebut.

Menurut Jokowi, pergi ke pasar membuat dirinya mengerti tentang berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk para pedagang.

Dia mengatakan hal itu kepada para pewarta dari media lokal dan asing yang mengikuti kunjungannya ke Pasar Badung di Denpasar, Bali, Kamis, 17 November 2022.

"Going to the market like this, made me understand. Understand very well, what the community is facing (Pergi ke pasar seperti ini membuat saya mengerti. Mengerti dengan baik, apa yang dihadapi masyarakat)," kata Jokowi.

Dengan mengerti persoalan yang dihadapi masyarakat itu, dia bersama jajaran pemerintahan kemudian bisa membuat kebijakan baik dan tepat bagi masyarakat.

Saat meninjau pasar, Jokowi sempat berbincang dengan beberapa pedagang yang ditemui.

Dia menanyakan kepada pedagang mengenai omzet penjualan saat pandemi Covid-19 mulai mereda.