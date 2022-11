Ahli Politik Kritik Kebijakan Jokowi: Bangun IKN Kekurangan Dana, Malah Bertaruh Gelar Olimpiade

PIKIRAN RAKYAT - Seorang pakar dan ahli politik mengomentari kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dikeluarkan saat ajang KTT G20 Bali berlangsung.

Pernyataan tersebut adalah Presiden Joko Widodo mengungkapkan Indonesia siap untuk jadi tuan rumah Olimpiade 2036 di Ibu Kota Negara (IKN).

Terkait hal ini, ahli dari Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS), Aaron Connelly mengkritik kebijakan sang Presiden tersebut.

Menurutnya Presiden Joko Widodo berani untuk menggelar Olimpiade 2036 di IKN yang saat ini pembangunannya saja sudah kekurangan biaya.

"Struggling to raise sufficient funds to begin construction on his new capital city project, President Jokowi now wants to bid to host the Olympics there," ujarnya dalam akun Twitter @ConnellyAL pada Rabu, 16 November 2022.

(Berjuang mengumpulkan dana yang cukup untuk memulai pembangunan proyek ibu kota barunya, Presiden Jokowi kini ingin mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Olimpiade di sana).

Unggahan ini langsung dikomentari oleh para netizen yang membaca cuitan dari Aaron tersebut.

"Kamu bisa menebaknya. Pria ini (Jokowi) juga lelucon bagi kita. Orang-orang yang mendukungnya memang ingin menghancurkan negeri ini. Lebih banyak hutan dan pinjaman, dan kamu tahu sisanya," tutur akun @**toYF_29.

