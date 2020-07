Sang Ibu Tak Belikan Paket Data Internet, Pemuda di Solok Pilih Tewas Gantung Diri di Pintu Kamarnya

PIKIRAN RAKYAT - Sangat mengenaskan dan disesalkan jika hanya karena tak terpenuhinya keinginan, seorang anak nekat mengakhiri hidupnya. Kasus seperti ini bukanlah yang pertama terjadi di Indonesia.

Pernah terjadi di tahun 2019 saat pelajar SMP di Madiun, Jawa Timur, memilih mengakhiri hidupnya dengan gantung diri karena tak dibelikan motor oleh orang tuanya sebagaimana keinginannya. Peristiwa ini kesekian kallinya karena kejadian serupa pernah terjadi juga di tahun-tahun sebelumnya.

Kali ini, tanpa berpikir panjang, seorang pemuda di Blok Nol, Pekonina, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, ditemukan ibunya sudah tidak bernyawa dengan posisi tergantung di depan pintu kamar, Jumat siang 3 Juli 2020.

Kepala Kepolisian Resor Solok Selatan AKBP Tedy Purnanto melalui Kapolsek Sungai Pagu AKP Elfi Indra di Padang Aro, Sabtu 4 Juli 2020, mengatakan pertama kali yang melihat jasad NS (18) adalah ibunya Harni yang baru pulang bekerja dari Sungai Sungkai, Nagari Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo pada Jumat sekitar pukul 11.50 WIB.

"Sampai di rumah, pintu rumah terkunci. Harni mencoba menelpon NS tapi tidak diangkat. Kemudian berusaha mendobrak pintu. Setelah bisa masuk, NS sudah terkulai dengan posisi tergantung di depan pintu kamar," ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan petugas kesehatan, sebutnya NS dinyatakan meninggal dunia akibat gantung diri. Bukti meninggal dunia karena gantung diri, sebutnya keluar feses dari anusnya, keluar air mani, mulut mengeluarkan darah, lidah terjulur, serta urat leher terlihat tegang.

"Dari bukti-bukti yang ditemukan ini kami menyatakan bahwa NS meninggal karena gantung diri," katanya.