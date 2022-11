KTT G20: Jokowi Kembali Serukan Pemimpin Dunia Hentikan Perang Demi Situasi Global yang Kondusif  

PIKIRAN RAKYAT – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyerukan kepada para pemimpin dunia untuk menghentikan perang.

Pernyataan ini merupakan seruan yang kedua kalinya dari Jokowi sepanjang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Indonesia berlangsung di Bali 15-16 November 2022.

"Yang Mulia saya menyatakan pertemuan kita dibuka kembali. Mengawali sesi ketiga ini, izinkan saya mengulangi pesan yang saya sampaikan dalam pembukaan KTT kemarin. Stop the war. I repeat, stop the war," ucap Jokowi dalam sambutan pembukaan Sesi III KTT G20 Indonesia, di The Apurva Kempinski Bali, Nusa Dua, Bali, Rabu.

Sebagai Ketua G20 2022, Jokowi menegaskan bahwa banyak hal yang harus dipertaruhkan karena perang.

Perang hanya akan menyengsarakan rakyat, serta menghambat pemulihan ekonomi dunia di tengah situasi yang tidak baik ini.

"Sebagai pemimpin, kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan situasi global kondusif bagi masa depan dunia," kata Jokowi.

Dalam pembukaan KTT G20, Selasa 15 November 2022, di sesi pembicaraannya, Jokowi menegaskan bahwa semua pihak punya tanggung jawab untuk menghentikan perang.

Jika tak bisa mengakhiri perang, Jokowi menilai akan sulit bagi dunia untuk bergerak maju, serta menjaga masa depan generasi saat ini dan generasi mendatang.