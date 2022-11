Luhut Sebut Media Luar dan Delegasi Sanjung Persiapan KTT G20 Bali, Pastikan Absen Putin Tak Jadi Soal

PIKIRAN RAKYAT – Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara G20 Luhut Binsar Pandjaitan beberkan sanjungan dari banyak pihak luar terkait persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali.

Menko Marinves tersebut mengatakan, apresiasi yang didapatkan Indonesia sangat tinggi. Dia mengaku mendengar langsung salah satu pujian dari delegasi asal Italia.

"Tadi dari berbagai delegasi yang datang meninjau saya iseng tanya juga, seperti dari Italia, dari mana-mana, mereka bilang ya, ‘we admire so much this preparation', (Kami sangat kagum terhadap persiapan ini)" kata Luhut menirukan kalimat sang delegasi.

"Kita lihat lah sampai nanti tanggal 16 sore atau 17 pagi. We are very confidence about this and we are preparing the best we can do, (kami sangat percaya diri dan kami menyiapkan yang terbaik)," ujarnya lagi, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube Kemenko Marves, Sabtu, 12 November 2022.

Selain delegasi, Luhut juga mengungkap apresiasi dari media asing lainnya. Mereka disebut mengapresiasi perekonomian di Indonesia maupun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Semua yang interview saya baik dari BBC maupun dari New York Time, atau dari mana lagi banyak itu, semua mengapresiasi ekonomi kita," ujarnya.

“Kegiatan ini telah memberikan dampak bukan hanya pada ekonomi nasional maupun Bali khususnya, tapi juga kepercayaan internasional bahwa Indonesia memiliki peran strategis pada percaturan global, dan tempat investasi yang sangat strategis,” kata Luhut.

Hal ini, kata Luhut terlihat pula dari banyaknya permintaan bilateral pada Presiden Jokowi dan permintaan Jokowi untuk mengatur kerja sama tersebut.