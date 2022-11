Soroti Pandemic Fund di KTT G20, Menkeu Sri Mulyani: Sudah Harusnya Setiap Negara Bangkit Bersama

PIKIRAN RAKYAT - Rangkaian acara KTT G20 tengah berlangsung di Bali, termasuk pertemuan kedua bagi para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan dengan tajuk 'Joint Finance and Health Minister Meeting (JFHMM).

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan salah satu pencapaian luar biasa yang disepakati seluruh peserta di JFHMM yakni pembentukan dana darurat pandemi atau Pandemic Fund.

Menurut Sri Mulyani, kesepakatan para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan dengan Pandemic Fund telah menciptakan sejarah baru bagi dunia saat ini.

Bahkan, pembentukan Pandemic Fund terjadi saat KTT G20 sedang dipegang oleh Indonesia.

"Dengan upaya berbulan-bulan, Presidensi G20 Indonesia telah berhasil menciptakan tonggak sejarah yang luar biasa dalam membentuk pandemic fund," ujar Sri Mulyani membeberkan klaim dari hasil pertemuan pertama JFHMM.

Secara tepat, Menkeu Sri Mulyani membeberkan besaran dana dengan angka fantastis yang didapat lewat Pandemic Fund itu.

Diketahui, sebanyak 1,4 miliar dolar AS merupakan gabungan dana yang diberikan oleh sejumlah negara-negara dunia hingga komunitas internasional, seperti AS dengan 450 juta dolar AS, Uni Eropa dengan 450 juta dolar AS, Indonesia dengan 50 juta dolar AS, Singapura dengan 10 juta dolar AS, Jerman dengan 50 juta Euro, dan Wellcome Trust dengan 10 juta Poundsterling.

"Hingga hari ini, kita telah berhasil mengumpulkan dana sebesar USD1,4 miliar," ujarnya menekankan jumlah dana dari Pandemic Fund itu.