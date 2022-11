Bjorka Disinyalir Sasar Database PeduliLindungi untuk Dibocorkan

PIKIRAN RAKYAT – Peretas Bjorka kembali muncul dan melancarkan aksinya untuk membocorkan data di situs Breach Forums.

Kini, Bjorka kembali membocorkan data yang diduga berasal dari aplikasi MyPertamina milik PT Pertamina (Persero).

"MyPertamina is a digital financial service platform from Pertamina that integrated with the apps LinkAja (MyPertamina adalah aplikasi layanan digital keuangan yang terintegrasi dengan aplikasi LinAja)," katanya, Kamis, 10 November 2022.

"This application is used for non-cash fuel oil payments at Pertamina’s public flueing stations (Aplikasi ini dapat digunakan untuk membayar BBM secara non-tunai di Pertamina)," ujarnya melanjutkan.

Berdasarkan akun Breach Forums milik Bjorka, terlihat bahwa sang peretas itu mengunggah data curian bermuatan 30 GB yang tidak terkompresi dan 6 GB untuk data yang telah terkompresi.

Adapun, data tersebut berformat CSV yang meliputi sejumlah informasi, termasuk nama, gender, alamat email, nomor induk kependudukan (NIK), nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Tak hanya itu, data yang bocor tersebut juga berisikan informasi soal alamat tempat tinggal, nomor telepon hingga pendapatan yang dihasilkan.

Diketahui, Bjorka menjual data yang diduga berasal dari aplikasi MyPertamina itu dengan mematok harga sebesar USD 25 ribu atau setara dengan Rp392 juta.