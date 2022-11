Indonesia Berpeluang Jadi Negara Maju Tahun 2030, Berikut Penjelasan Luhut Pandjaitan

PIKIRAN RAKYAT - Indonesia diprediksi secara mengejutkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marvest), Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut Binsar menyebut prediksi bahwa Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun 2030 mendatang.

Berstatus negara maju, Indonesia pada tahun 2030 disebut Luhut Binsar memiliki peluang untuk pendapatan per kapita yang mencapai rata-rata 10 ribu dolar AS per tahun (sekira Rp156 juta).

Adapun pernyataan Luhut Binsar soal pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2030 disampaikan dalam Seminar Internasional Lembaga Penjamin Simpanan di Nusa Dua pada Rabu, 9 November 2022.

Baca Juga: Review realme 10, Ponsel Bodi Tipis Bertenaga MediaTek Helio G99

"Hari ini pendapatan per kapita (Indonesia) mencapai 4.000 dolar AS (sekira Rp62,5 juta) per tahun, nilai tersebut bisa meningkat menjadi sekitar 10.000 dolar AS per tahun pada 2030 mendatang," ujar Menko Marvest Luhut Binsar menyampaikan.

Meski optimis, Luhut menyebutkan syarat utama untuk mencapai pendapatan per kapita sebesar 10 ribu dolar AS adalah dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,5-6,5 persen per tahun.

Kemudian berikutnya, Luhut Binsar mengimbau masyarakat Indonesia harus selalu fokus menjaga penanganan Covid-19.

Tak lupa, pemulihan ekonomi harus bersama-sama didukung di tengah ancaman krisis global.