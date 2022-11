Jokowi Diskusikan Kesepakatan Laut Hitam dengan Volodymyr Zelensky

PIKIRAN RAKYAT – Baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan momennya kedekatannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Dalam akun Twitter miliknya, Jokowi bercerita bahwa ia telah melakukan diskusi bersama dengan Volodymyr Zelensky.

"Spoke with President Zelensky of Ukraine @ZelenskyyUa on situation in Ukraine and Black Sea Grain Initiative (3/11) (Berbicara dengan Presiden Ukraina Zelensky terkait dengan situasi di Ukraina dan inisiatif kesepakatan biji-bijian laut hitam)," katanya, dikutip pada Jumat, 4 November 2022.

Momen tersebut juga diceritakan oleh Volodymyr Zelensky melalui akun Twitter miliknya, @ZelenskyyUa.

"Had a call with President of Indonesia @jokowi. We discussed the importance of continuing the Grain Initiative (Melakukan panggilan telepon dengan Presiden Indonesia @jokowi. Kami membahas pentingnya melanjutkan inisiatif biji-bijian)," ujarnya.

"Ukraina is ready to continue to be the guarantor of global food security. Attention was also paid to preparations for the #G20 Summit (Ukraina siap untuk melanjutkan peran dalam menjamin keamanan pangan global. Perhatian juga dicurahkan untuk persiapan KTT G20)," ucapnya.

Diketahui, diskusi tersebut merupakan langkah lebih lanjut terkait apresiasi Jokowi terhadap kembalinya Rusia dalam kesepakatan biji-bijian laut hitam.

Sebelumnya, Rusia sempat menangguhkan partisipasinya dalam kesepakatan biji-bijian laut hitam yang ditanda tangani bersama dengan sejumlah negara, yaitu Ukraina, Turki dan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).