POPULER HARI INI: Simbol Dosa dalam Lagu Blackpink hingga Hotman Paris Singgung Bakso Cuanki

PIKIRAN RAKYAT - Baru-baru ini masyarakat tengah dihebohkan oleh aksi viral dari penjual bakso cuanki.

Kabar tersebut mengundang komentar berbagai pihak termasuk pengacara kawakan di Indonesia, Hotman Paris.

Kontroversi penjual bakso cuanki yang meludahi mangkok pembeli merupakan salah satu artikel terpopuler di kalangan pembaca Pikiran-Rakyat.com pada Minggu, 28 Juni 2020.

Selain itu, ada empat berita terpopuler lainnya yang akan kami ulas berikut ini.

1. Makna Tersembunyi di Lagu Baru BLACKPINK 'How You Like That', Termasuk Simbol Dosa di Tubuh Jisoo

Girl group asal Korea Selatan, BLACKPINK kembali memberi gebrakan baru pada comeback-nya setelah lama tak merilis single baru.

Perilisan lagu barunya pada Jumat, 26 Juni kemarin bertajuk How You Like That berhasil mengobati rasa rindu BLINK terhadap para anggota BLACKPINK.