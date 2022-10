POPULER HARI INI: Jadwal Penjualan Tiket Film NCT Dream hingga Kata XTC Soal Konvoi Meresahkan

PIKIRAN RAKYAT - Penjualan tiket film dokumenter boy group besutan SM Entertainment, NCT Dream akan segera dibuka.

Film dokumenter yang siap ditayangkan di berbagai negara itu berjudul NCT DREAM THE MOVIE: In A Dream.

Selain itu, film tersebut juga akan menampilkan wawancara eksklusif dari ketujuh member NCT Dream, yaitu Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle, dan Jisung.

Kutipan di atas merupakan salah satu dari lima artikel populer di kalangan Pikiran-Rakyat.com Sabtu, 29 Oktober 2022. Berikut kami ulas selengkapnya.

1. Jadwal Penjualan Tiket Film Dokumenter NCT Dream yang Bakal Tayang 2 Hari

Boy group besutan SM Entertainment, NCT Dream telah merilis jadwal penayangan film dokumenter mereka berjudul NCT DREAM THE MOVIE: In A Dream.

Baca Juga: Kode Redeem FF 29 Oktober 2022, Jangan Sia-siakan Kupon Sekali Pakai dari Free Fire

Melalui akun Instagram resminya, NCT Dream membeberkan bahwa penayangan film dokumenter tersebut akan serentak dilakukan selama dua hari, yaitu pada Rabu, 30 November 2022 dan Sabtu, 3 Desember 2022.

"NCT DREAM THE MOVIE: In A DREAM IN CINEMAS WORLDWIDE. Release on 2022.11.30 & 2022.12.03 in cinemas worldwide," kata NCT Dream pada Jumat, 28 Oktober 2022.