Komnas HAM akan Surati FIFA, Minta Keterangan soal Komitmen Hak Asasi di Tragedi Kanjuruhan

PIKIRAN RAKYAT - Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan menyurati Federation Internationale de Football Association (FIFA) terkait tragedi Kanjuruhan.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyatakan, pihaknya bakal meminta keterangan resmi dari FIFA terkait komitmennya terhadap hak asasi manusia sesuai dengan statuta federasi sepak bola dunia tersebut.

"Pada pokoknya meminta keternangan terkait komitemen FIFA terhadap HAM, berdasarkan independent human rights yang dibentuk FIFA tahun 2017 yang tugasnya sesuai statuta FIFA artikel 3 terkait HAM," kata Beka di Komnas HAM, Senin, 24 Oktober 2022.

Adapun dalam statuta FIFA pada poin nomor 3 yakni Human Rights, dikatakan bahwa 'FIFA is committed to respecting all internationally recognised human rights and shall strive to promote the protection of these rights'.

(FIFA berkomitmen untuk menghormati semua hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan akan berusaha untuk mempromosikan perlindungan hak-hak ini).

"Jadi ini kami meminta keterangan terhadap FIFA bagaimana pelaksanaan dari (statuta) artikel 3 terkait hak asasi manusia, karena ini sebagaimana pengawasan FIFA terhadap PSSI sebagai anggota FIFA dan juga akses remedy pemulihan terhadap mereka yang menjadi korban," ujarnya.

Sebelumnya, FIFA tak memberikan sanksi terkait tragedi Kanjuruhan. Hal itu diungkap Presiden Joko Widodo.

"Saya telah menerima surat dari FIFA. Ini adalah tindak lanjut dari pembicaraan saya lewat telepon dengan Gianni Infantino pada 3 Oktober lalu," kata Jokowi.