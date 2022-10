Daftar Tanggal Libur Nasional dan Cuti Bersama 2023, Total Ada 24 Hari

PIKIRAN RAKYAT – Jelang tahun baru 2023, Pemerintah Indonesia pun telah menetapkan 16 hari libur nasional dan delapan hari untuk cuti bersama di tahun depan.

Penetapan hari libur tahun 2023 tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy usai memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2023.

Diketahui, rapat koordinasi tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas.

Baca Juga: IMOS 2022 Digelar 2-6 November 2022 di JCC Senayan Jakarta, Banyak Pamer Motor Listrik

"Tahun 2023 telah ditetapkan untuk libur nasional berjumlah 16 hari, sementara cuti bersama delapan hari, sehingga total 24 hari," kata Muhadjir dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Selasa, 11 Oktober 2022.

Lantas, tanggal dan bulan berapa libur nasional serta cuti bersama di tahun 2023 tersebut? Berikut daftar lengkap yang telah dirangkum Pikiran-Rakyat.com.

Libur nasional

- 1 Januari: Tahun Baru 2023 Masehi

- 22 Januari : Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili

- 18 Februari : Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW

- 22 Maret : Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945

- 7 April : Wafat Isa Almasih

- 22-23 April : Hari Raya Idul Fitri 1444 H

- 1 Mei : Hari Buruh Internasional

- 18 Mei : Kenaikan Isa Almasih

- 1 Juni : Hari Lahir Pancasila

- 4 Juni : Hari Raya Waisak 2567 BE

- 29 Juni : Hari Raya Idul Adha 1444 H

- 19 Juli : Tahun Baru Islam 1445 H

- 17 Agustus : Hari Kemerdekaan RI

- 28 September: Maulid Nabi Muhammad SAW

- 25 Desember : Hari Raya Natal

Cuti bersama