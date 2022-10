Viral Video Puan Maharani Terbata Bicara Bahasa Inggris: Dari Dia Kita Belajar, Kuncinya adalah Pede

PIKIRAN RAKYAT - Ketua DPR, Puan Maharani lagi-lagi menjadi sorotan karena pelafalannya saat berbicara menggunakan bahasa Inggris.

Potongan video saat dia menyampaikan pernyataan dalam bahasa Inggris itu pun beredar dan viral di media sosial.

Dalam rekaman beberapa detik itu terlihat Puan Maharani tampak terbata-bata membaca teks berbahasa Inggris di sebuah acara.

"Dari Ibu Ketua DPR RI kita belajar, kunci belajar bahasa inggris adalah pede," ucap keterangan video.

Puan Maharani terlihat membaca teks bahasa Inggris tersebut di atas podium, dan di belakangnya terpasang bendera negara Spanyol.

Selain itu, di podium tempat Ketua DPR tersebut berbicara juga terlihat ada logo milik Kerajaan Spanyol.

Akan tetapi, saat mengeluarkan beberapa patah kata dalam bahasa Inggris, suara Puan Maharani terdengar terbata-bata.

"We have seen profileu... profil.. peras... profiliferation (proliferation)... of fake news, raising tention, and polaritation in this soya.. society in some parts of the world," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram @undercover.id, Senin, 10 Oktober 2022.