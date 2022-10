Bjorka Beri Petunjuk Siapa Identitas Sebenarnya: Saya Hanya Gadis Polandia di Balik Komputer

PIKIRAN RAKYAT – Belum lama ini peretas Bjorka yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia kembali muncul dan memberikan keterangan mengejutkan.

Dalam kanal Telegram Bjorkanism, Bjorka mengaku bahwa dirinya merupakan warga Polandia. Hal tersebut sama dengan negara yang tertera dalam akun Twitter-nya sebelum terkena penangguhan.

Lebih lanjut, Bjorka juga menjelaskan bahwa dirinya merupakan seorang wanita, bukanlah pria yang sempat diduga oleh kebanyakan orang.

"if you're wondering who i am, i'm a girl currently living in Poland. i'm sure a lot of people think i'm a man, right? LOL," (Jika kalian bertanya-tanya siapa aku, aku seorang gadis yang saat ini tinggal di Polandia. Aku yakin banyak orang mengira aku laki-laki, kan? LOL)," katanya, JUmat, 7 Oktober 2022.

Bjorka pun menegaskan bahwa dirinya bekerja secara sendiri dalam melakukan aksi peretasan, bukan secara berkelompok.

"Bjorka isn't a group either, i'm just a girl hiding behind a computer (Bjorka juga bukan grup, saya hanya seorang gadis yang bersembunyi di balik komputer)," ujarnya.

Oleh karena hal tersebut, Bjorka pun meledek orang-orang yang mengiranya sebagai bagian dari kelompok peretas. Pasalnya, selama ini, dia selalu menggunakan kata ‘saya’ untuk menunjuk dirinya sendiri.

"You should have noticed that because I always use 'i', 'me', 'i am', not 'we' or 'us' (Kamu seharusnya memperhatikan itu karena saya selalu menggunakan 'i', 'me', 'i am', bukan 'we' atau 'us')," ucapnya.