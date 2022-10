Pencalonan Anies Baswedan Sebagai Capres dari NasDem Sudah Diprediksi, Tanggapan Kader Jadi Sorotan

PIKIRAN RAKYAT - Partai Nasional Demokrat (NasDem) resmi mengumumkan pengusungan Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024 pada 3 Oktober 2022.

Hal itu diumumkan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat konferensi Pers di NasDem tower.

"Yang dicari Nasdem adalah yang terbaik dari terbaik. Inilah kenapa akhirnya NasDem memilih sosok Anies Baswedan. Kami mempunyai pikiran-pikiran dalam perspektif baik secara makro maupun mikro sejalan,” ujar Surya Paloh.

“Kenapa Anies Baswedan, jawabannya adalah why not the best,” ujarnya lagi.

Soal siapa yang akan jadi Cawapres, NasDem menyerahkan otoritas sepenuhnya pada Anies.

"Soal cawapres, kita kasih otoritas kepada Bung Anies untuk memilih," tutur Surya Paloh.

Rupanya, pengusungan Anies jadi Capres 2024 dari Partai NasDem sudah diprediksi oleh pengamat politik Rocky Gerung pada acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang tayang beberapa tahun lalu.

"Jejak digital politisi. Tunggu episode berikutnya," kata Said Didu.