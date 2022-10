TransJakarta Janji Balikan Saldo Kepotong Dua Kali Imbas Kebijakan Tap In-Tap Out

PIKIRAN RAKYAT - PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) berjanji akan mengembalikan saldo penumpang yang terpotong dua kali menyusul adanya kebijakan baru pada saat melakukan pemindaian kartu pengguna.



Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Transjakarta Anang Rizkani Noor mengatakan pengembalian saldo itu akan dilakukan bagi mereka yang mengaku tidak melakukan pemindaian di hari sebelumnya, tetapi saldo kartu elektronik mereka terpotong.



“Jadi setelah kita bicarakan nanti akan ada kebijakan mengembalikan saldo yang terpotong bukan karena kesalahan yang tap out sebelumnya,” katanya, saat dihubungi, Rabu 5 Oktober 2022.



Sementara itu, Corporate Secretary PT JakLingko Indonesia Kevin Haikal mengakui peristiwa ini terjadi karena ada perubahan sistem kebijakan baru.

Menurut dia pemotongan saldo dua kali itu juga bisa disebabkan karena pelanggan tidak melakukan tap out di hari sebelumnya.



“Nah pada saat ia tap in, dia kena blokir krn blm tap out. Lalu Rp2.000 yang terpotong itu tarif yang dipotongkan dari perjalanan sebelumnya yang dia lupa tap out. Nah Rp3.500 itu perjalanan baru yang ia bayarkan langsung di tap out,” katanya.



Diketahui PT Jaklingko Indonesia melakukan perubahan kebijakan sistem pembayaran penumpang Transjakarta. Melalui kebijakan baru ini, penumpang melakukan pemindaian di awal dan akhir saat naik BRT dan Non BRT.

Jika tidak melakukan pemindaian kartu ke mesin pada saat keluar, maka keesokan harinya kartu pelanggan terblokir dari sistem sehingga di reset. Atas kebijakan ini, muncul masalah baru, saldo penumpang terpotong dua kali.



Sementara itu, TransJakarta melalui akun Twitternya membeberkan cara pengembalian dana yang dua kali terpotong.



Penumpang bisa melaporkan saldo uang elektronik yang terpotong 2 kali ke petugas melalui customer care.



"Sahabat TiJe, jika kamu sudah tap out di perjalanan sebelumnya, namun saldo tetap terpotong dua kali di perjalanan yang sama, Silahkan hubungi Customer Care JLI @jaklingkoindonesia (PT JakLingko Indonesia) di nomor WA: 0812-6000-1440," tulis TransJ melalui akun Twitternya.***