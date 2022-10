Jurnalis Asing Kritik Lomba Menulis Artikel Polri karena Diumumkan di Tengah Duka Tragedi Kanjuruhan

PIKIRAN RAKYAT - Jurnalis asing dari media Australia Broadcasting Corporation News, Max Walden mengkirik Polri karena menggelar kompetisi menulis Berita Polri dengan tema apresiasi Kinerja Polri.

Menurutnya pengumuman waktu lomba tersebut tidak tepat mengingat baru saja terjadi peristiwa Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang.

"Talk about timing. In the wake of the Kanjuruhan stadium catastrophe, Indonesian police announce a competition for journalists themed "appreciating the performance of the police," (Bicara soal waktu. Setelah bencana stadion Kanjuruhan, polisi Indonesia mengumumkan kompetisi untuk wartawan bertema "menghargai kinerja polisi"...) ujar Max Walden, melalui akun Twitternya @maxwalden_ dikutip, Rabu, 5 Oktober 2022.

Dilihat dari akun Twitter Divisi Humas Polri, Rabu, 5 Oktober 2022 periode kompetisi menulis artikel berita Polri itu mulai dibuka pada 5 Oktober dan akan ditutup pada 18 Oktober 2022.

Dari poster yang diunggah, Polri mengangatkan tema Apresisasi Kinerja Polri dengan subtema Polri yang Humani, Berintegritas dan Inspiratif.

Peserta lomba dikhususkan bagi para pekerja media yakni Jurnalis atau Wartawan. Lomba tersebut digelar dalam rangka memeringati HUT ke-71 Humas Polri. Adapun Polri menyiapkan hadiah puluhan juta rupiah pada kompetisi menulis berita tersebut.

Tragedi Kajuruhan yang menewaskan hingga 131 orang merupakan tragedi paling mematikan dalam sejarah sepak bola.

Tragedi ini terjadi seusai laga kompetisi BRI Liga 1 2022 mempertemukan Arema FC vs Persebaya Surabaya, di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu, 1 Oktober 2022.

