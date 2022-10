Jaklingko Respons Antrean di Sejumlah Halte Transjakart

PIKIRAN RAKYAT - PT Jaklingko merespons mengenai antrean yang terjadi di sejumlah halte TransJakarta.



Antrean yang terjadi di sejumlah halte Transjakarta pagi ini ditenggarai kebijakan baru tap in dan tap out.



Direktur Utama PT Jaklingko Muhammad Kamaruddin menjelaskan pengguna yang mengalami masalah saat akan keluar halte itu lantaran di hari sebelumnya belum melakukan tap out sehingga ketika pagi hari ini berusaha tap in kartunya terblokir.



Kamal menjelaskan untuk membuka blokir, kartu penumpang harus dilakukan reset di halte TransJakarta yang akan dibantu oleh petugas dengan minimal saldo Rp5 ribu.

“Jadi kalau untuk mesinnya tidak ada masalah, sekali lagi mesinnya tidak ada masalah,” ujarnya saat dihubungi, Selasa 4 Oktober 2022.



Kamal mengatakan saat ini pihaknya fokus untuk membantu para pelanggan untuk melakukan reset kartu agar bisa tap out.



Dia memastikan setelah peristiwa pagi ini selesai, seluruh penumpang tidak akan lagi mengalami pemblokiran kartu.



“Tidak akan ada kendala lagi,” ujarnya.

Salah satu penumpang Transjakarta, Aliya (25) mengaku kecewa kepada pihak Transjakarta karena tidak memberikan sosialisasi terlebih dulu.



Pasalnya meskipun perubahan kebijakan ini dilakukan oleh PT Janglingko, namun TransJakarta tetap memiliki andil untuk menghindari peristiwa yang terjadi pagi ini.



“Pastinya kecewa karena tidak ada sosialisasi terlebih dulu,” ujarnya.



Sementara itu, Kamal menambahkan pihaknya sudah melakukan sosialisasi di jejaring media sosial PT Jaklingko.***