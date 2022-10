Alasan Surya Paloh Usung Anies Baswedan Jadi Capres 2024

PIKIRAN RAKYAT - Partai NasDem resmi mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024 mendatang.

Pengumuman itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh di Ballroom NasDem Tower, pada Senin, 3 Oktober 2022.

Surya Paloh menyampaikan beberapa pengantar dalam pidatonya itu sehingga memutuskan untuk memilih Anies Baswedan sebagai capres dari partai NasDem.

Setelah melalui perjalanan dan pemikiran yang cukup lama, kata dia, akhirnya Partai NasDem memutuskan untuk mengusung Anies sebagai capres 2024

"Inilah kenapa akhirnya NasDem melihat seorang sosok Anies Rasyid Baswedan. Kami mempunyai keyakinan, pikiran-pikiran dalam perspektif baik secara makro maupun mikro sejalan," kata Surya Paloh.

Menurut Surya Paloh, Anies Baswedan merupakan salah satu calon presiden yang terbaik.



"Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best," ujarnya.



Ia meminta para kader Partai NasDem untuk mengawal pencapresan Anies Baswedan demi mewujudkan pemerintahan yang baik.

Mengenai calon wakil presiden (cawapres), Surya Paloh memberikan otoritas sepenuhnya kepada Anies Baswedan untuk memilih.

"Soal cawapres, kita kasih otoritas kepada Bung Anies untuk memilih," tuturnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada 4 Oktober 2022.