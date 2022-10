Dunia Sepak Bola Berduka Atas Tragedi Kanjuruhan, Presiden FIFA hingga Tim Dunia Berbelasungkawa

PIKIRAN RAKYAT – Dunia sepak bola berduka atas insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang dan menewaskan ratusan orang.

Tragedi kerusuhan di Kanjuruhan ini mendapat sorotan dari berbagai tim sepak bola besar di dunia hingga para pejabat luar negeri.

Sebelumnya, kerusuhan tersebut terjadi pada Sabtu, 1 Oktober 2022 itu.

“We are deeply saddened to hear of the tragic events at the Kanjuruhan Stadium in Indonesia. Our thoughts are with all those affected. (Kami sangat sedih mendengar peristiwa tragis di Stadion Kanjuruhan di Indonesia. Perhatian kami bersama semua yang terkena dampak),” kata Manchester City melalui akun Twitter @ManCity.

“We are deeply saddened to learn of the events in Malang at the Kanjuruhan Stadium Indonesia today. Along with everyone who finds a connection through football, our thoughts are with everyone affected by this tragedy

"(Kami sangat sedih mengetahui peristiwa di Malang di Stadion Kanjuruhan Indonesia hari ini. Bersama dengan semua orang yang menemukan koneksi melalui sepak bola, pikiran kami bersama semua orang yang terkena dampak tragedi ini),” ujar @Arsenal.

“We are deeply saddened to hear of the events at Kanjuruhan Stadium, Malang, Indonesia. The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with all those affected at this time.

"(Kami sangat sedih mendengar peristiwa di Stadion Kanjuruhan, Malang, Indonesia. Pikiran semua orang di Liverpool Football Club bersama semua yang terkena dampak saat ini)," kata @LFC.