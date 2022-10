Partai NasDem Resmi Usung Anies Baswedan Jadi Capres 2024, Ahmad Sahroni Ungkap Harapannya

PIKIRAN RAKYAT - Partai Nasional Demokrat (NasDem) resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

“Yang dicari Nasdem adalah yang terbaik dari terbaik. Inilah kenapa akhirnya NasDem memilih sosok Anies Baswedan. Kami mempunyai pikiran-pikiran dalam perspektif baik secara makro maupun mikro sejalan”

“Kenapa Anies Baswedan, jawabannya adalah why not the best,” kata Surya Paloh pada konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta pada Senin, 3 Oktober 2022.

Baca Juga: Surya Paloh: Anies Baswedan Punya Otoritas Memilih Cawapresnya

Surya Paloh yakin, Anies Baswedan akan membuat Indonesia menjadi bangsa bermartabat yang membentuk karakter jika kelak terpilih jadi presiden.

Pada konferensi pers tersebut, Anies Baswedan hadir dan duduk paling depan di sebelah Surya Paloh.

Beradasarkan hasil rekomendasi Rakernas, Partai NasDem sebelumnya memiliki tiga kandidat calon presiden. Adapun tiga calon tersebut adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Baca Juga: Anies Baswedan Terima Langsung Pinangan Surya Paloh Jadi Capres NasDem di Pilpres 2024

Akun Instagram ofisial Partai NasDem mengunggah foto Anies Baswedan disertai narasi, “Calon Presiden 2024 pilihan Partai NasDem, Anies Rasyid Baswedan”.