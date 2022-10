Harga Pertamax Turun Jadi Rp13.500, Netizen Tetap Pilih SPBU Swasta: Takut Kualitasnya Jelek Ah

PIKIRAN RAKYAT - PT Pertamina (Persero) kembali menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax, setelah sebelumnya mengumumkan kenaikan.

Selain Pertamax, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), Pertamina Patra Niaga juga menurunkan harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Perta Dex.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menyatakan bahwa harga BBM non subsidi akan terus disesuaikan mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak yakni Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus.

“Evaluasi dan penyesuaian harga untuk BBM non subsidi akan terus kami lakukan secara berkala setiap bulannya," ucapnya melalui keterangan tertulis, Sabtu, 1 Oktober 2022.

Baca Juga: Borok Masa Lalu Rizky Billar Terungkap Lewat Jejak Digital, Netizen: Pentingnya Tau Bibit Bobot Bebet

"Berdasarkan perhitungan, pada periode September lalu untuk produk Gasoline (bensin) yakni Pertamax Series mengalami penyesuaian turun harga, sedangkan untuk produk Gasoil (diesel) Dexlite dan Perta Dex penyesuaiannya naik harga," tuturnya.

"Seluruh penyesuaian harga berlaku mulai tanggal 1 Oktober,” ujar Irto Ginting menambahkan.

Untuk Pertamax Turbo (RON 98), terdapat penyesuaian harga menjadi Rp14.950 dan untuk Pertamax (RON 92) menjadi Rp13.900.

Sedangkan untuk Dexlite (CN 51), terdapat penyesuaian harga menjadi Rp17.800 dan Perta Dex (CN 53) harganya menjadi Rp18.100 per liternya.