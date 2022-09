Hacker Bjorka Sindir Anggaran BSSN hingga Bocorkan Data Diri Hinsa Siburian

PIKIRAN RAKYAT – Setelah namanya lama tenggelam, hacker Bjorka pun kembali muncul di akun Breached Forums miliknya pada Kamis, 29 September 2022.

Dalam kesempatan tersebut, Bjorka terlihat berulah dan menyindir pihak pemerintah dengan mengunggah sebuah berita yang mengeklaim bahwa anggaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meningkat lantaran dirinya.

Adapun, judul berita tersebut bertuliskan "BSSN Budget Increases to IDR 624 Billion, Bjorka's 'Blessing'? atau dapat diartikan dengan "Anggaran BSSN Naik Jadi Rp 624 Miliar, 'Berkah' Bjorka".

Selain itu, Bjorka juga turut menyematkan komentar berbau sindiran terkait berita yang beredar tersebut.

"I heard someone just made quite a bit of money because of me? (Aku dengan seseorang menghasilkan cukup banyak uang karena aku?)," katanya, dikutip pada Jumat, 30 September 2022.

Tak berhenti sampai di situ saja, Bjorka pun mengunggah potret beserta identitas dari Kepala BSSN, Hinsa Siburian.

Diketahui, data diri Hinsa Siburian yang dibocorkan oleh Bjorka tersebut di antaranya adalah nomotr telepon, nomor induk keluarga (NIK), kartu keluarga (KK) dan alamat tempat tinggal.

Selain itu, Bjorka juga mengungkapkan tingkat pendidikan, nomor vaksin hingga jenis kendaraan bermotor milik Hinsa Siburian.