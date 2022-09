Revitalisasi Halte Bundaran HI Menutupi Patung Selamat Datang, Dinilai Melanggar Cagar Budaya

PIKIRAN RAKYAT - Revitalisasi Halte Bundaran Hotel Indonesia (HI) yang sedang dikerjakan PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) secara prosedur dinilai melanggar pelestarian cagar budaya.



Ketua Tim Sidang Pemugaran (TSP) Cagar Budaya DKI Jakarta, Boy Bhirawa mengatakan halte Bundaran HI akan menutupi visual kawasan Bundaran HI yang saat ini berstatus sebagai objek diduga cagar budaya (OCDB).



Menurutnya OCDB itu tidak hanya tentang fisiknya saja, tapi termasuk dengan visual dari objek tersebut. Boy menekankan kawasan cagar budaya tidak boleh tertutupi.



“Jadi visual objek cagar budaya itu tidak boleh ditutupi,” katanya saat dihubungi wartawan, Kamis 29 September 2022.

Revitalisasi Bundaran HI lanjut dia secara etika melanggar pelestarian keberadaan Cagar Budaya.



Tidak hanya itu, pembangunan revitalisasi Halte Bundaran HI juga tidak melewati proses persidangan pemugaran cagar budaya.



“Kalau etika kan memang tidak semuanya bersifat aturan yang jelas dan detail,” ujarnya.



Menurutnya setelah revitalisasi itu selesai, maka untuk menikmati kawasan Bundaran HI, utamanya Monumen Selamat Datang maka terkesan menjadi eksklusif.

“Ya betul, karena itu (kawasan Bundaran HI) itu milik bersama,” ujarnya.



Boy mengatakan pihaknya akan mengundang TransJakarta untuk meminta penjelasan mengenai revitalisasi Bundaran HI yang saat ini sedang berlangsung.



Diketahui, PT TransJakarta tengah merevitalisasi 46 halte mulai dari halte integrasi hingga halte ikonik, yang berada di pusat Kota Jakarta di antaranya adalah Halte Sarinah, Bundaran HI, Tosari, dan Dukuh Atas I.***