Viral! Beredar Poster Berisi Catatan 10 Prestasi Puan Maharani, Netizen: Bisa Dijadiin Voucher Sembako?

PIKIRAN RAKYAT – Belakangan ini nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani tengah menjadi perbincangan lantaran sejumlah hal yang membuat netizen geleng-geleng kepala.

Salah satu hal tersebut adalah soal prestasi Puan Maharani yang dicantumkan dalam selembaran poster berukuran kecil.

Adapun, potret poster yang berisikan prestasi Puan Maharani itu pun diunggah oleh salah satu akun Instagram @undercover.id pada Rabu, 28 September 2022, kemarin.

Potret selebaran itu menyematkan tulisan "10 Prestasi Puan Maharani" sebagai judulnya. Tulisan tersebut dicetak tebal dengan menggunakan huruf kapital berwarna merah.

Seakan-akan menegaskan bahwa Puan Maharani memiliki sejumlah prestasi yang patut diketahui dan dibanggakan oleh masyarakat.

Adapun, isi selebaran poster tersebut menyatakan 10 prestasi Puan Maharani dalam dunia politik, di antaranya sebagai berikut ini;

- Menteri Koordinator perempuan pertama sekaligus yang termuda (MURI, 2015),

- Menurunkan angka pengangguran hingga menjadi hanya 5,5 persen (saat menjabat Menko PMK< 2016),

- Delegasi RI pada 3rd United Nation World Conference on Disaster Risk Reduction, Sendai, Jepang (2015),

- Democracy Award (Rakyat Merdeka Online 2-16),

- Bintang Bhayangkara Utama (Polri, 2008),

- Delegasi Indonesia dalam Inter Parliamentary Union (IPU) ke-6 di Tokyo, Jepang (2019),

- Eminent Woman of the Year (Her Times, 2019),

- Anugerah Bintang Mahaputra Adipradana (2020),

- Wakil Ketua Pengarah Asian games (2019),

- Revitalisasi BKKBN (saat menjadi Menko PMK).

