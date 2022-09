Ekonom Sampaikan Dua Rekomendasi untuk Anggota G20

PIKIRAN RAKYAT – G20 disebut perlu mewujudkan kebijakan investasi dan industrialisasi yang berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan oleh Penasihat Utama The Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) untuk Asia Tenggara Lili Yan Ing dalam Pertemuan Ketiga Group of Twenty (G20) Trade, Investment and Industry Working Group (TIIWG).

Terkait hal itu, dampak pandemi Covid-19 dan meningkatnya meningkatnya ketegangan politik global yang telah mengakibatkan tantangan serius untuk ekonomi global, bersama dengan dua masalah pembangunan yang sedang berlangsung yakni meningkatnya ketidaksetaraan dan perubahan iklim.

“Mempertimbangkan tantangan ini, langkah-langkah fasilitas investasi dalam mempromosikan investasi dalam mempromosikan investasi yang berkelanjutan, tahan iklim, dan inklusif perlu diperhitungkan, dan transisi menuju Industri 4.0 khususnya di sektor manufaktur juga harus mempertimbangkan keberlanjutan dan inklusivitas,” ujar Ing di Nusa Dua, Bali, Selasa 20 September 2022.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, dia memberikan dua rekomendasi kepada anggota G20.

Yang pertama, G20 harus melanjutkan dan membangun kolaborasi multilateral yang ada, seperti WTO Joint Statement on Investment Facilitation for Development, untuk investasi yang lebih berkelanjutan, dapat diprediksi, non-diskriminatif, dan transparan.

Kedua, G20 dinilai harus lebih memperhatikan upaya sistematis untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja kita saat mereka beralih ke Industri 4.0 untuk menghindari melebarnya kesenjangan sebagai konsekuensi yang tidak diinginkan.

Lebih lanjut, Ing juga menegaskan pentingnya investasi dan industrialisasi berkelanjutan sebagai landasan untuk mencapai pemulihan ekonomi yang tanggung dan inklusif.