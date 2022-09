Profil Azyumardi Azra, Cendekiawan Indonesia Pertama yang Terima Gelar Kehormatan dari Ratu Elizabeth II

PIKIRAN RAKYAT - Ketua Dewan Pers periode 2022-2025 Prof. Azyumardi Azra dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, 18 September 2022 di usia ke-67 tahun.

Azyumardi Azra sempat dirawat di Rumah Sakit di Selangor sejak Jumat, 16 September 2022 saat melakukan kunjungan kerja di Malaysia.

Selamat jalan Prof Azyumardi Azra. Belum hilang rasa sedih kita kehilangan Buya Syafii Maarif, kini ditambah dengan berpulangnya Buya Azra. Semoga husnul khatimah," ujar alumnus UIN Jakarta, Direktur Eksekutif Indikator Burhanudin Muhtadi pada akun Twitternya, Minggu, 18 September 2022.

Di samping sebagai ketua dewan Pers Nasional, Azyumardi Azra juga dikenal seorang cendekiawan Muslim. Kiprahnya di dunia pendidikan menghasilkan inovasi-inovasi yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh orang lain.

Profil Azyumardi Azra

Azyumardi Azra lahir pada 4 Maret 1955 di Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatra Barat. Dia memiliki empat orang anak dari pernikahannya bersama sang istri Ipah Farihah.

Azyumardi Azra punya gelar pendidikan beragam. Dia menempuh S1 di Fakultas Tarbiyah IAIN Jakarta, kemudian mengambil S2 di Language and Culture of Eastern Department, Columbia University.

Dan mendapat beasiswa Columbia President Fellowship pada tahun 1989 yang membuatnya berkesempatan untuk belajar di fakultas sejarah.

Prof Azyumardi Azra juga memiliki gelar kehormatan dari kerajaan Inggris. Dia diberi gelar sebagai Commander of the Order of British Empire pada tahun 2010 oleh Ratu Elizabeth II