Kini Jadi Tersangka, Segini Harga Channel Telegram Pemuda Madiun yang Dijual ke Bjorka

PIKIRAN RAKYAT – Tersangka kasus kebocoran data pemerintahan, Muhammad Agung Hidayatullah (21) asal Madiun, Jawa Timur mengaku telah menjual ‘channel’ Telegram miliknya yang bernama @Bjorkanism kepada hacker Bjorka.

"Dalam percakapan di channel privasi tersebut, Bjorka membuat pengumuman yang punya akun @Bjorkanism akan dibeli. Lalu saya DM dia, ternyata memang Bjorka itu," kata Agung, dilansir Pikiran-rakyat.com dari Antara.

Atas tindakannya, pemuda tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka, lantaran turut memberikan akses kepada Bjorka.

Pemuda tersebut mengunggah sebanyak tiga kali di channel Telegram Bjorkanizem.

Pada 8 September 2022, dia menuliskan “stop being idiot”.

Kemudian, pada 9 September 2022, dia menuliskan “The next leak will come from the president of Indonesia”.

Lalu 10 September 2022, pemuda tersebut kembali mengunggah "To support people who are struggling by holding demonstration in Indonesia regarding the price fuel oil. I will publish my pertamina database too".

Pemuda warga Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan itu mengaku salah atas perbuatannya yang membantu Bjorka untuk melakukan aksi peretasannya.