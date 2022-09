Kaki Tangan Bjorka? Tukang Es Asal Madiun Jadi Tersangka, Perannya Dibongkar Polisi: Dia Sediakan...

PIKIRAN RAKYAT - Polisi mengungkapkan peran MAH, tukang es asal Madiun yang diamankan terkait kasus Bjorka.

Pemuda yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka itu disebut merupakan bagian dari komplotan Bjorka.

Tim khusus menyebut MAH terlibat dalam kasus peretasan dan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh Bjorka.

Juru Bicara Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ade Yaya Suryana mengatakan tersangka MAH berperan sebagai penyedia channel telegram.

Baca Juga: Warga Pindah ke SPBU Swasta Setelah BBM Pertamina Naik Harga: Biarin Mahal Tapi Engga Kotor Bensinnya!

“Adapun peran tersangka merupakan bagian dari kelompok Bjorka, yang berperan sebagai penyedia channel Telegram dengan nama channel Bjorkanism,” katanya, Jumat, 16 September 2022.

Dalam perannya, MAH pernah mengunggah dan menyebarkan informasi di channel Telegram bersumber dari forum breached.to.

Ade Yaya Suryana menambahkan bahwa tersangka juga pernah membuat unggahan di channel Bjorkanism sebanyak tiga kali.

"(Pertama) tanggal 8 September 2022, ‘Stop being an idiot'. Kemudian 9 September 2022 ‘The next leak will come from the president of Indonesia’," ucapnya.