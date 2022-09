Satu Pemuda Jadi Tersangka Kasus Kebocoran Data, Polisi: Motifnya Bantu Bjorka Terkenal dan Dapat Uang

PIKIRAN RAKYAT - Pemuda asal Madiun berinisial MAH ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah membantu Bjorka dalam membocorkan data pemerintahan.

Polisi menetapkan MAH sebagai tersangka pada Rabu, 14 September 2022.

"MAH statusnya tersangka dan saat ini sedang diproses oleh Timsus," kata Juru Bicara Divisi Humas Polri Kombes Ade Yaya Suryana dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antara pada 16 September 2022.

Ade menjelaskan, MAH diduga sebagai penyedia channel di aplikasi Telegram dengan mengatasnamakan Bjorkanism dan pernah mengunggah sebanyak 3 kali di kanal tersebut.

Menurut Ade, pada tanggal 8 September 2022, MAH mengunggah tulisan "stop being idiot", kemudian tanggal 9 September mengunggah tulisan "The next leak will come from the president of Indonesia".

Pada tanggal 10 September, MAH mengunggah tulisan "To support people who are struggling by holding demonstration in indonesia regarding the price fuel oil. I will publish my pertamina database soo".

“Itu yang di-publish oleh tersangka, adapun motifnya membantu Bjorka agar terkenal dan dapat uang," ucap Ade.

Timsus menyita sejumlah barang bukti berupa sebuah SIM Card seluler, dua unit ponsel milik tersangka, dan satu KTP atas nama tersangka.