Anies Baswedan Siap Maju Nyapres di 2024, Curhat ke Reuters: Nilailah Saya dari Rekam Jejak dan Kenyataan

PIKIRAN RAKYAT – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyatakan siap mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) di pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Pernyataan itu terlontar ketika Anies diwawancarai Reuters di Singapura. Adapun artikelnya telah tayang dengan judul 'Popular governor of Indonesian capital 'prepared' to run for president'.

Artikel tertanggal 15 September 2022 itu menghimpun semua komentar Anies terkait kesiapannya maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang.

Anies mengaku, kepercayaan dirinya muncul untuk memimpin negeri ini lantaran merasa kebijakannya sebagai gubernur telah mempersatukan rakyat Jakarta.

"Dulu, orang berasumsi tentang saya, tentang apa yang saya perjuangkan, dan tentang apa yang akan saya lakukan di kantor (sebagai gubernur),” ujarnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Reuters, Jumat, 16 September 2022.

“Sekarang, saya telah (selesai) menjabat selama lima tahun, jadi nilailah saya berdasarkan kenyataan dan rekam jejak (kinerja)," kata dia lagi.

Dengan masa jabatan lima tahun sebagai gubernur yang tinggal satu bulan lagi, Anies digadang-gadang menjadi salah satu tokoh teratas yang diperkirakan unggul di pertarungan 2024 nanti.

Menanggapi hasil survei independen tersebut, Anies mengatakan bahwa hasil tersebut di luar intervensinya lewat kampanye, sehingga dapat dipastikan kemurniannya.