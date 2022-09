Pemuda Madiun Tersangka Kasus Bjorka, Sosok Hacker Asli Masih Tanda Tanya, di Mana Keberadaannya?

PIKIRAN RAKYAT – Masyarakat Indonesia masih bertanya-tanya dengan sosok dibalik akun hacker bernama Bjorka yang belum lama ini gencar membocorkan hingga memperjualbelikan data dari sejumlah instansi dan petinggi negeri.

Belakangan ini, Bjorka pun seakan-akan menghilang dari berbagai platform, mulai dari Breach Forums, Twitter hingga Telegram-nya.

Diketahui, Bjorka kembali terlihat online di akun Breachs Forums miliknya pada hari ini Jumat, 16 September 2022.

Baca Juga: Bukan Salah Tangkap! Polri Sebut MAH di Madiun Kaki Tangan Bjorka, Identitas Sang Hacker Makin Terang?

Sementara itu, Bjorka masih belum muncul di akun Twitter-nya, lantaran ditangguhkan. Sebagai informasi, akun Twitter milik Bjorka telah beberapa kali terkena suspend.

Terakhir, Bjorka muncul di akun Twitter-nya dengan username @bjorkanesian pada Selasa, 13 September 2022, lalu.

Sebelum akun Twitter-nya kembali menghilang, Bjorka pun sempat mencuitkan soal sayembara kasus Munir. Bjorka berujar akan memberikan hadiah uang bagi mereka yang berhasil menebak dalang pembunuhan Munir.

"So who do you think is responsible for Munir’s murder? There will be $100 eth for 1 lucky person. (Jadi, menurut kamu siapa yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Munir? Akan ada $100 untuk satu orang yang beruntung)," katanya.

Baca Juga: Review BRI LIga 1: Persib vs Barito Putera, Terjadi Hujan Gol Ciro Alves Gacor, Efek Ganti Warna Rambut?

Dalam cuitan tersebut, Bjorka pun kembali menawarkan jumlah nominal uang yang lebih tinggi untuk meningkatkan rasa bersaing dan rasa penasaran masyarakat soal kasus Munir.