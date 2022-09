Kabar Gembira! Harga BBM Pertalite dan Pertamax di BP-AKR Turun, Berikut Rincian Lengkapnya

PIKIRAN RAKYAT - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di berbagai merek SPBU mengalami perubahan, mengikuti harga minyak dunia.

Seperti BBM merek Pertamina yang mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan pada 3 September 2022 lalu.

Padahal pada 1 September 2022, Pertamina baru saja menurunkan harga BBM Non-Subsidi seperti Pertamax Turbo, Pertamax Dex dan Dexlite.

Selain Pertamina, BBM merek Vivo juga mengalami penyesuaian harga, BBM dengan nama Revvo 89 naik dari Rp8.900 per liter menjadi Rp10.900 per liter menyusul Pertalite milik Pertamina.

Baca Juga: Siap Berpisah dari Irwan Mussry, Maia Estianty Beri Pesan Menohok: Kalau Selingkuh...

Disadur dari laman BP.com, terlihat ada penurunan harga dari jenis BP 90 dan BP 92 per Jumat, 14 September 2022.

Berdasarkan Research Octane Number (RON), maka BP 92 setara dengan Pertamax. Sementara BP 90 setara dengan Pertalite.

BP 90 yang setara Pertalite turun dari semula Rp15.320 per liter menjadi Rp14.890 per liter. Sedangkan BP 92 yang setara Pertamax dibanderol menjadi Rp14.990 per liter dari sebelumnya Rp15.420 per liter.

Berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina, BP-AKR, Shell dan Vivo per Jumat, 16 September 2022: