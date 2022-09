16 Hari Positif Covid-19, Menkes Kembali Laksanakan Tugas Setelah Dinyatakan Sembuh

PIKIRAN RAKYAT – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sudah dinyatakan sembuh dan kembali beraktivitas melaksanakan tugasnya dengan normal.

Sejak mengumumkan bahwa dirinya positif Covid-19, Budi Gunadi menyatakan bahwa ia langsung melakukan isolasi mandiri sampai dinyatakan negatif Covid-19.

Diketahui Menkes terpapar Covid-19 pada 29 Agustus 2022 berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan metode RT-PCR.

“Sekarang sudah membaik.” ujar Menkes Budi saat konferensi pers ‘COMSTECH-OIC Fellowship Program dan Peresmian Laboratorium Jejaring OIC Center of Excellence (CoE) on Vaccines and Biotechnologu Products’ di gedung Kementerian Kesehatan, Kamis 15 September 2022.

Juru bicara Kementerian Kesehatan, Mohammad Syahril mengatakan bahwa Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah dinyatakan sembuh dari Covid-19.

Sebagai antisipasi, Budi Gunadi yang baru saja sembuh dari Covid-19 kembali mengingatkan cakupan vaksin booster yang masih belum mencapai target.

Menyambung hal tersebut, Budi Gunadi menyampaikan update terkini mengenai Covid-19. Ia mengatakan saat ini kasus Covid-19 di Indonesia cenderung menurun.

Namun ia tetap meningatkan agar tidak lengah karena selalu ada kemungkinan gelombang baru Covid-19.

