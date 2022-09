Turut Angkat Bicara Mengenai Isu Kebocoran Data, Najwa Shihab Jengkel: Tidak Ada Perlindungan dari Negara!

PIKIRAN RAKYAT – Najwa Shihab turut buka suara atas keresahan dari ramainya isu kebocoran data yang dilakukan oleh Hacker Bjorka.

Bersama dengan Jovial da Lopez dan Andovi da Lopez, mereka membahas isu mengenai kebocoran data yang menunjukan betapa buruknya keamanan digital dan data di Indonesia.

Pasalnya, bukan hanya data-data pribadi masyarakat yang berasal dari 1,3 miliar data kartu SIM, tapi juga data Badan Intelijen Negara (BIN) yang diduga turut terjadi kebocoran.

“Bukan hanya data-data masyarakat pribadi yang bocor, kartu SIM 1,3 miliar data, dan bukan hanya orang-orang biasa, BIN, intelijen negara kita juga bocor,” tutur Andovi.

“Itu menunjukkan how bad our internet security, our digital security, our data security (betapa buruknya keamanan internet kita, keamanan digital kita, keamanan data kita),” ujarnya seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com.

Menanggapi hal tersebut, Najwa Shihab menyayangkan respons dari pemerintah dan aparat berwenang yang responsnya dirasa kurang cepat dan cekatan.

Alih-alih menjaga data-data penting, pemerintah malah meminta masyarakat untuk dapat menjaga Nomor Induk Kependudukan (NIK) masing-masing, dimana hal tersebut merupakan sesuatu yang mustahil.

“Terutama kalau kita lihat bagaimana respons aparat negara atas kasus ini, bukannya sat set ngurusin, kan harusnya kalau kaya gini sat set ngurusin. eh malah di bilang suruh jaga NIK sendiri,” ungkapnya.