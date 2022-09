Hacker Bjorka Klaim Menkominfo Bakal Diganti, Hingga Komentari Kabar Salah Tangkap Pemuda di Cirebon

PIKIRAN RAKYAT - Hacker Bjorka yang diduga asli kembali membocorkan informasi ke publik. Namun kali ini informasi yang dibocorkannya bukan doxing pada seseorang melainkan informasi soal reshuffle menteri kabinet kerja Presiden Joko Widodo.

Bjorka mengklaim akan ada pergantian pimpinan di tubuh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Menurut klaim Bjorka, Johnny G Plate akan dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Kominfo.

Bjorka menyebut informasi itu didapatnya dari seorang teman yang bekerja di lingkaran istana.

"I received informations from a friend who works at the palace that Mr.President will soon replace the minister of communication and information technologi, Jhonny G Plate. (Saya menerima informasi dari seorang teman yang bekerja di Istana, kalau Presiden akan segera mengganti posisi Johnny G Plate sebagai Menkominfo)," ujar Bjorka di forum breached.to

Baca Juga: Pemuda di Madiun Jadi Korban Salah Tangkap, Bjorka Balik Bongkar Informan Polisi

Jika demikian, ujar Bjorka, Presiden Jokowi agar memilih orang yang tepat untuk mengisi posisi Menkominfo yang baru. Hacker itu menyarankan seorang yang punya keahlian di bidang teknologi, dan bukan dari kalangan partai apalagi militer.

"Excellent, Mr.President. Make sure the replacement is a tech savvy person, not an idiot from the party, politician, or army force, because all of that will be for nothing. (Luar biasa, pak presiden. Pastikan sosok penggantinya seorang yang mengerti teknologi, bukan seorang idiot dari partai, politisi, atau militer, karena mereka akan sama saja," katanya.

Di samping membeberkan kabar akan adanya pencopotoan salah satu menteri, Bjorka juga merespons soal langkah pemerintah membentuk tim khusus (timsus) untuk mencari keberadannya.

Sebelumnya, beredar kabar jika sosok dibalik topeng Bjorka telah ditangkap. Sosok itu ialah seorang pemuda asal Cirebon bernama Muhammad Said Fikriyansah. Belakangan, pemuda tersebut membantah dirinya adalah hacker Bjorka.

Baca Juga: Jokowi Teken Inpres Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas Pemerintah, Moeldoko: Kita Harus Jadi Aktor Utama