Kembali Beredar Isi Rekaman Black Box Pesawat Lion Air JT-610, Pilot: It's The End!

PIKIRAN RAKYAT - Kembali beredar video yang berisi rekaman black box pesawat Lion Air JT 610, yang telah jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat pada 29 Oktober 2018 lalu.

Seperti diketahui, kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 mengakibatkan 189 orang meninggal dunia, terdiri dari 179 penumpang dewasa, 1 penumpang anak, 2 bayi, 2 pilot, dan 5 kru pesawat.

Video yang berisi rekaman suara black box Lion Air JT 610 ini diunggah oleh akun Instagram @viral62com, pada Selasa, 13 September 2022.

Dalam rekaman suara tersebut terdengar perbincangan pilot dan co-pilot yang mengatakan bahwa pesawat yang dikendarainya mengalami masalah, dan tengah mencari solusi saat situasi pesawat sedang tidak normal.

"Kita ada masalah. Ya! Kami mengalami masalah serius! Pesawat terbang secara manual, Lion 610. Kami mengalami FLIGHT CONTROL PROBLEM, request return to base," ucap co-pilot Lion Air JT 610, Harvino, seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari unggahan tersebut.

"Pak Har, tolong ambil alih kendali pesawat," ujar sang pilot, Bhavye Suneja.

"Control take over cap. Wah...bener bener nih. Capt pesawat turun terus, tidak bisa di recover," tutur co-pilot.

"Capt capt capt jatuh tidak bisa dikendalikan," lanjutnya.