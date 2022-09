Kemensos Masuk Daftar Kementerian yang Datanya Diperjuabelikan

PIKIRAN RAKYAT – Kasus dugaan kebocoran data kembali terjadi di kalangan instansi pemerintahan Indonesia. Kali ini, data yang bocor diduga berasal dari Kementerian Sosial.

Data yang diduga berasal dari Kementerian Sosial tersebut diperjualbelikan di situs Breached.to pada Rabu, 14 September 2022. Hal itu disampaikan oleh akun Twitter ber-username @darktracer_int.

“{ALERT} A bad actor has emerged selling database that claim to be 102 million INDONESIAN CITIZENSHIP DATABASE leaked from the Indonesian Ministry of Social Affairs. (Peringatan, telah muncul aktor jahat yang menjual database yang diklaim sebagai 102 juta DATABASE KEWARGANEGARAAN yang bocor dari Kementerian Sosial RI.),” katanya, Rabu, 14 September 2022.

Lebih lanjut, akun tersebut pun menyebutkan bahwa seorang hacker yang memperjualbelikan data kependudukan tersebut juga mengunggah sejumlah foto KTP untuk membuktikan bahwa data yang ia jual kredibel.

“He leaked dosens of national ID card photos as samples. It is necessary to make sure that his claim is true (Dia membocorkan banyak foto KTP sebagai sampel. Penting untuk memastikan bahwa klaimnya benar),” ujar @darktracer_int.

Diketahui, data bocor yang berisikan 102 juta identitas kependudukan warga Indonesia itu diunggah oleh akun bernama sspX.

Adapun, data yang dibocorkan tersebut termasuk nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), nama lengkap, tempat tanggal lahir, usia hingga jenis kelamin yang digabungkan menjadi satu dengan total muatan sebanyak 85 GB data.

Sebagai informasi, Kementerian Sosial menjadi salah satu instansi yang datanya dibocorkan oleh para hacker.